Serie C Perugia-Cesena 1-2: Murano fa e disfa. Pari Gubbio, Ravenna ok (Di giovedì 8 ottobre 2020) Perugia - Il Cesena si impone in rimonta sul campo del Perugia: padroni di casa avanti con Murano, ma immediatamente raggiunti da Caturano. Nella ripresa, lo stesso Murano decide il match con una ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- Ilsi impone in rimonta sul campo del: padroni di casa avanti con, ma immediatamente raggiunti da Caturano. Nella ripresa, lo stessodecide il match con una ...

sportli26181512 : #SerieC Perugia-Cesena 1-2: Murano fa e disfa. Pari Gubbio, Ravenna ok: L'ex Potenza porta in vantaggio gli umbri m… - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, primo punto stagionale per Gubbio e Arezzo: il Perugia cade in casa contro il Cesena - ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie C: Girone B Perugia 1-0 Cesena GOAL! Cesena in Italy Serie C: Girone B Perugia 1-1 Cesena - zazoomblog : LIVE – Perugia-Cesena 1-1 Serie C 2020-2021: girone B (DIRETTA) - #Perugia-Cesena #Serie #2020-2021: - BabahKecret : Perugia vs Cesena - Serie C, Girone B Trasmissione in diretta ?? Fare clic qui Collega TV HD??… -