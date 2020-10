Quando è obbligatorio indossare la mascherina (Di giovedì 8 ottobre 2020) Da giovedì 8 ottobre è obbligatorio l’utilizzo anche all’aperto Sono ore concitate per la politica italiana ma soprattutto per la situazione contagi dato che nella giornata del 7 si è arrivati oltre quota 3000 contagi. In attesa di un nuovo dpcm che dovrebbe arrivare il 15 ottobre è stata inserita una norma relativa all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Leggi anche: Dpcm, verso lo slittamento. Quali sono le novità Intanto è stato prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio e da oggi, 8 ottobre, è stato reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine ovunque, anche all’aperto e nei luoghi al chiuso che non siano la propria abitazione. Ci sono eccezioni come bar e ristoranti mentre negli uffici dove non rispettata la distanza di un metro ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Da giovedì 8 ottobre èl’utilizzo anche all’aperto Sono ore concitate per la politica italiana ma soprattutto per la situazione contagi dato che nella giornata del 7 si è arrivati oltre quota 3000 contagi. In attesa di un nuovo dpcm che dovrebbe arrivare il 15 ottobre è stata inserita una norma relativa all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Leggi anche: Dpcm, verso lo slittamento. Quali sono le novità Intanto è stato prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio e da oggi, 8 ottobre, è stato reintrodotto l’obbligo dile mascherine ovunque, anche all’aperto e nei luoghi al chiuso che non siano la propria abitazione. Ci sono eccezioni come bar e ristoranti mentre negli uffici dove non rispettata la distanza di un metro ...

micheleemiliano : Da oggi, in #Puglia, è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali… - VEventuali : Quando faccio notare che anche vestirsi è obbligatorio e, non farlo, sarebbe sanzionabile tanto quanto il non indos… - onlyangelxx_ : Scrivete quando siete nati (anno non obbligatorio) e trovate il/la vostr* gemell* ? - CELERIN54050690 : RT @Miti_Vigliero: 1) 'Tutti gli italiani dovranno portare con sé una mascherina, anche all'aperto e fuori dalla propria abitazione. Ma sar… - galfort2 : . Addio all’illusione della normalità: finisce la “fase due” iniziata a giugno e tornano le limitazioni. Il… -