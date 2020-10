Partita Iva 2020: controlli fiscali in arrivo a giugno. Cosa si rischia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1° giugno il fisco riprenderà a effettuare i controlli e le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini. Partita Iva: controlli e accertamenti fiscali a giugno 2020 Nell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1°il fisco riprenderà a effettuare ie le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini.Iva:e accertamentiNell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione ...

Ultime Notizie dalla rete : Partita Iva Società tra professionisti: ognuno deve avere la sua partita IVA? InvestireOggi.it Dalla Regione 900 mila euro per tassisti, noleggio bus, e guide turistiche duramente colpiti dalla crisi conseguente alla pandemia

La giunta regionale dell’Umbria ha stanziato 900mila euro destinati a sostenere le imprese umbre del settore trasporto non di linea (noleggio bus turistici) , Taxi e le professioni turistiche ...

I software Plafond mobile IVA 2020 e Plafond mobile IVA 2020 protocollo doganale ... Termine ultimo per il versamento, da parte di aziende commercio, trasporto e spedizione, dei contributi a favore ...

