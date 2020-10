Il Paradiso delle Signore | Puntate 12-16 Ottobre 2020 | Il Fidanzamento di Gabriella e Cosimo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il, anticipazioni e tramadal 12 al 16e Cosimo organizzano la loro festa di, ma le difficoltà con le famiglie non mancano. Intanto Luciano prende una decisione… Va avanti Ilcon tantissime dinamiche importanti in ballo. In particolar modo, si parlerà deltrae Cosimo ma anchedifficoltà familiari di Luciano e Silvia. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo però un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo ...