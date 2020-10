(Di giovedì 8 ottobre 2020) Libero dedica un ampio articolo alle preoccupazioni delper il-19. Riporta le parole di ieri a Radio Punto Nuovo di Walter Ricciardi – consulente del ministro della Salute Speranza – sia sul caso Napoli («hanno fatto bene le Asl») sia sul Protocollo («è superato dagli eventi»). Libero ricorda chenon ènegativo dal 24. Poi, il caso Genoa, sonotutti positivi. I giocatori faranno un nuovo tampone il 13, per quelli che risulterà negativo ce ne vorrà un secondo consecutivamente negativo, poi dovranno sottoporsi alla visita di idoneità. Quando sarà effettuato il tampone dopo il 13 ottobre? Dovrà stabilirlo la Asl locale (ci risiamo) ...

napolista : Il #Covid allarma il calcio italiano: #Ibrahimovic è ancora positivo dal 24 settembre - ilNapolista - gb46290720 : RT @Affaritaliani: Covid, meno casi ma crollo dei tamponi Allarma il forte balzo dei ricoveri: +200 - Affaritaliani : Covid, meno casi ma crollo dei tamponi Allarma il forte balzo dei ricoveri: +200 - MariaLu91149151 : RT @romifivestars: Incubo #Covid_19 Questa mattina i “Jornalisti” della Jihad, sono disperati perfino nel tono della voce, fuori controllo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarma

Il Messaggero

IL BOLLETTINOROVIGO In una giornata senza scossoni sul fronte della scuola, osservata speciale in questo ultimo periodo, ieri, giornata di nuovi decreti, nuovi obblighi, e con un'impennata di contagi.Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. Dipartimento di prevenzione ha già attivato tutte le procedure di sorveglianza epidemiologica isolando i sogget ...