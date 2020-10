I giocatori della Juventus violano l’isolamento, la Procura apre un fascicolo (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Procura di Torino ha aperto un’indagine per il mancato rispetto dell’isolamento dei giocatori della Juventus. TORINO – Nuovi guai in arrivo alla Continassa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura di Torino ha aperto un’indagine per il mancato rispetto dell’isolamento da parte dei giocatori della Juventus. Al momento, il fascicolo non presenta indagati o ipotesi di reati. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Lo scenario più probabile sembra essere una multa di 1.000 euro per tutti i giocatori che non hanno rispettato la quarantena. Sulla vicenda anche la Procura Federale ha aperto un procedimento sui ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladi Torino ha aperto un’indagine per il mancato rispetto dell’isolamento dei. TORINO – Nuovi guai in arrivo alla Continassa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ladi Torino ha aperto un’indagine per il mancato rispetto dell’isolamento da parte dei. Al momento, ilnon presenta indagati o ipotesi di reati. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Lo scenario più probabile sembra essere una multa di 1.000 euro per tutti iche non hanno rispettato la quarantena. Sulla vicenda anche laFederale ha aperto un procedimento sui ...

Agenzia_Ansa : Isolamento fiduciario #Covid-19 violato, Asl segnala giocatori della Juve alla Procura #ANSA - rtl1025 : ?? Dopo i test effettuati nella giornata di ieri ad Appiano Gentile sono risultati positivi i due giocatori dell'Int… - ZZiliani : Spunta un positivo anche all'Atalanta: forse sarebbe il caso di fare punto e a capo. Tipo stop a partite oggi, doma… - binottofranco : @FBiasin Meglio così per i giocatori della Juve,vincono 3 a 0 e non hanno corso nessun rischio di contagiarsi. Gioc… - juv3ntin0vero : RT @Cinzia551: Non ho parole.....addirittura il tg1: giocatori della Juve scappati dall'isolamento fiduciario, per raggiungere le proprie n… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori della Covid, 7 giocatori della Juventus violano la quarantena: c'è anche Cristiano Ronaldo QuiFinanza Lifestyle Barano, mercato in entrata :ritorna un esterno

Già al Barano in passato, dove ha vissuto ben tre stagioni felici, l’esterno classe 1996 è un giocatore molto utile ed affidabile, in grado di ricoprire l’intera fascia. Non solo Barano nel suo ...

Sampdoria Lazio, si rivede Hoedt a Formello. Le ultime

Seduta pomeridiana per la Lazio a Formello in vista della Sampdoria: tanti gli assenti ma Simone Inzaghi ritrova Wesley Hoedt Allenamento pomeridiano per la Lazio di Simone Inzaghi: pochi giocatori ...

Già al Barano in passato, dove ha vissuto ben tre stagioni felici, l’esterno classe 1996 è un giocatore molto utile ed affidabile, in grado di ricoprire l’intera fascia. Non solo Barano nel suo ...Seduta pomeridiana per la Lazio a Formello in vista della Sampdoria: tanti gli assenti ma Simone Inzaghi ritrova Wesley Hoedt Allenamento pomeridiano per la Lazio di Simone Inzaghi: pochi giocatori ...