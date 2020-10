GF Vip, lo scherzo a Francesco Oppini fa scatenare gli utenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pomeriggio movimentato nella casa del GF Vip dopo uno scherzo che Dayane Mello ha fatto a Francesco Oppini. La modella, con la complicità di Adua Del Vesco, fa credere di aver raccontato in ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pomeriggio movimentato nella casa del GF Vip dopo unoche Dayane Mello ha fatto a. La modella, con la complicità di Adua Del Vesco, fa credere di aver raccontato in ...

federica1119 : @taissawife rientrerà sicuro x fare una sorpresa o per fare uno scherzo ai vip, o per togliersi qualche sassolino... - Notiziedi_it : Lo scherzo di Dayane Mello a Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme lo scherzo a Maria Teresa Ruta - #Grande… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Scherzo a Maria Teresa Ruta al GF Vip: la figlia finge di essere anda… - federica1119 : #gfvip in alternativa al suo non rientro,venerdi farete entrare Francesca almeno solo x un saluto, magari fate uno… -