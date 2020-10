GF Vip, Adua vuota il sacco e chiede scusa a Zorzi: “Ho detto delle bugie” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo giorni di guerra fredda è tornato il sereno (o quasi) tra l’ex fidanzata di Massimiliano Morra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Ieri sera la ragazza ha ammesso di aver mentito sul loro incontro in hotel, ma il rampollo milanese l’ha comunque bacchettata: “Tu però ammetti sempre un pezzo alla volta. Prima non ci eravamo mai visti, poi non abbiamo mai parlato, adesso ci siamo visti e abbiamo parlato“. Adua tra le lacrime ha chiesto scusa al coinquilino. “Io ti posso chiedere scusa che ho detto che non ci eravamo visti. Sono passata da bugiarda patologica ormai, io sono una persona sensibile. Ero in una situazione difficile, ero in prima serata ed era tuto difficile. Se avessi avuto un piano l’avrei gestita ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo giorni di guerra fredda è tornato il sereno (o quasi) tra l’ex fidanzata di Massimiliano MorraDel Vesco e Tommaso. Ieri sera la ragazza ha ammesso di aver mentito sul loro incontro in hotel, ma il rampollo milanese l’ha comunque bacchettata: “Tu però ammetti sempre un pezzo alla volta. Prima non ci eravamo mai visti, poi non abbiamo mai parlato, adesso ci siamo visti e abbiamo parlato“.tra le lacrime ha chiestoal coinquilino. “Io ti possoreche hoche non ci eravamo visti. Sono passata da bugiarda patologica ormai, io sono una persona sensibile. Ero in una situazione difficile, ero in prima serata ed era tuto difficile. Se avessi avuto un piano l’avrei gestita ...

