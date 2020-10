Effusioni spinte in piscina Alberto oltre il limite a Temptation Sono morta dentro | mi manca l' aria | Speranza umiliata | cos' è costretta a vedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) "mi sento morire".continua la sua "via Crucis" sentimentale aIsland e quando Alessia Marcuzzi e gli autori le mostrano le imprese del fidanzatocon la tentatrice Nunzia, tra quasi baci, abbracci, carezze edin, la ragazza ha un crollo emotivo: "Lui mi stando di rispetto. Mil'". Tuttavia, nessuna intenzione di chiedere un falò di confronto immediato, nonostante ci siano tutti i presupposti. "Non giudicherò né i tuoi tempi né i modi", l'ha rincuorata la Marcuzzi, comprensiva. "Ad oggi devo avere un quadro completo. Non posso uscire da qua e fare decidere ancora una volta a lui. Io mi ...