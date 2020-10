Dayane Mello e Stefano Sala: dall’amore ai litigi in tv, perché è finita? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra le protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è Dayane Mello, ex compagna di Stefano Sala: tra i due ci sono tanti rancori mai risolti. La modella brasiliana che pare essere molto presa da Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, è nota per aver avuto una storia d’amore proprio con l’ex … L'articolo Dayane Mello e Stefano Sala: dall’amore ai litigi in tv, perché è finita? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra le protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è, ex compagna di: tra i due ci sono tanti rancori mai risolti. La modella brasiliana che pare essere molto presa da Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, è nota per aver avuto una storia d’amore proprio con l’ex … L'articolo: dall’amore aiin tv, perché è? proviene da www.meteoweek.com.

