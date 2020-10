Coronavirus, in arrivo nuova stretta: mini lockdown, coprifuoco e no riunioni in casa (Di giovedì 8 ottobre 2020) La prima stretta è arrivata il 7 ottobre con il nuovo provvedimento adottato dal Governo che prevede l’obbligo di mascherina all’aperto. “D’ora in poi, quando si esce, bisogna sempre portare la mascherina e indossarla a meno che non ci si trovi” in luoghi isolati, “ad esempio in campagna. Ma, per il resto, la mascherina va sempre usata. Non possiamo più continuare nell’ottica che se ci trova in una strada non affollata, si toglie la mascherina”, ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando il nuovo Dpcm. “Unica eccezione” all’obbligo dell’uso della mascherina è” per le abitazioni private. Però mi permettete di fare una forte raccomandazione a tutti: attenti in famiglie, se ci sono persone anziane proteggiamole, se riceviamo amici e conoscenti stiamo attenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) La primaè arrivata il 7 ottobre con il nuovo provvedimento adottato dal Governo che prevede l’obbligo di mascherina all’aperto. “D’ora in poi, quando si esce, bisogna sempre portare la mascherina e indossarla a meno che non ci si trovi” in luoghi isolati, “ad esempio in campagna. Ma, per il resto, la mascherina va sempre usata. Non possiamo più continuare nell’ottica che se ci trova in una strada non affollata, si toglie la mascherina”, ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando il nuovo Dpcm. “Unica eccezione” all’obbligo dell’uso della mascherina è” per le abitazioni private. Però mi permettete di fare una forte raccomandazione a tutti: attenti in famiglie, se ci sono persone anziane proteggiamole, se riceviamo amici e conoscenti stiamo attenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Covid, in arrivo nuove restrizioni per evitare lockdown: la stretta con il dpcm del 15 ottobre Fanpage.it La maggioranza Ursula si rompe sul clima

Il rimpasto si era reso necessario dopo le dimissioni del commissario al Commercio, Phil Hogan, a fine agosto per aver violato le misure sanitarie del Covid-19 durante le vacanze estive nel suo paese, ...

Dalle Galapagos alla Costa Amalfitana, ecco i 500 luoghi più belli del pianeta secondo Lonely Planet

Mete ancora più desiderate in questo periodo in cui, causa coronavirus, viaggiare è diventato sempre ... un luogo dove superata la gola rocciosa si arriva al cospetto di un luogo dove il tempo sembra ...

