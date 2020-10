Conte: «Non chiederemo i soldi all’Europa per abbassare le tasse» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Conte news, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi a tutto campo, dal Recovery Fund alla gestione dell’emergenza Covid con la proroga (con modifica) dell’ultimo decreto in tema di restrizioni. Ma l’annuncio più importante riguarda il taglio delle tasse, argomento finito nel dimenticatoio da qualche settimana. “Non ci verrà mai in mente di chiedere all’Europa soldi per abbassare le tasse in Italia. La riforma a cui lavoreremo non si basa solo sulla riduzione dei prelievi. Vogliamo rendere il fisco più efficace, digitalizzato, trasparente”. Cosi si è espresso il premier in un’intervista al quotidiano francese Le Monde, spiegando che l’obiettivo è “pagare tutti per ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)news, il presidente del Consiglio Giuseppeoggi a tutto campo, dal Recovery Fund alla gestione dell’emergenza Covid con la proroga (con modifica) dell’ultimo decreto in tema di restrizioni. Ma l’annuncio più importante riguarda il taglio delle, argomento finito nel dimenticatoio da qualche settimana. “Non ci verrà mai in mente di chiedere all’Europaperlein Italia. La riforma a cui lavoreremo non si basa solo sulla riduzione dei prelievi. Vogliamo rendere il fisco più efficace, digitalizzato, trasparente”. Cosi si è espresso il premier in un’intervista al quotidiano francese Le Monde, spiegando che l’obiettivo è “pagare tutti per ...

