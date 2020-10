Contagi in aumento e possibili strette, la cultura trema. Felicori: “Potrebbe essere letale” (Di giovedì 8 ottobre 2020) BOLOGNA – L’evoluzione dei contagi da Coronavirus preoccupa moltissimo il settore della cultura, che potrebbe rischiare grosso in caso di nuove strette per gli eventi culturali o per i luoghi della cultura come musei, cinema, teatri. A lanciare un grido d’allarme da Bologna è l’assessore alla Cultura dell’Emilia-Romagna, Mauro Felicori, che aspetta le vicine giornate Fai d’autunno (in occasione delle quali, fra poche settimane, sono in programma eventi aperti a pubblico) e lancia a tutti un appello per il rispetto rigoroso delle regole. Pena: un inasprimento delle regole che per la cultura potrebbe essere letale. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) BOLOGNA – L’evoluzione dei contagi da Coronavirus preoccupa moltissimo il settore della cultura, che potrebbe rischiare grosso in caso di nuove strette per gli eventi culturali o per i luoghi della cultura come musei, cinema, teatri. A lanciare un grido d’allarme da Bologna è l’assessore alla Cultura dell’Emilia-Romagna, Mauro Felicori, che aspetta le vicine giornate Fai d’autunno (in occasione delle quali, fra poche settimane, sono in programma eventi aperti a pubblico) e lancia a tutti un appello per il rispetto rigoroso delle regole. Pena: un inasprimento delle regole che per la cultura potrebbe essere letale.

