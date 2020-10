Chiara Colosimo: "La Regione non tutela bambini e persone più fragili" (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Malgrado la Regione abbia emanato una circolare alle Asl per chiedere la priorità ai tamponi rapidi, rimane comunque insufficiente la tutela dei bambini e delle persone più fragili». Lo dice in una nota la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. «Basti pensare al protocollo previsto nel caso un alunno di una scuola materna o primaria dovesse accusare sintomi riconducibili al Covid. Vanno modificate le modalità e tempi altrimenti si corre il rischio di aggravare la situazione delle famiglie - spiega Colosimo - che spesso si trovano coinvolte in regole poco omogenee e tempi che si allungano a dismisura. La stessa situazione, anzi ancora più grave, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Malgrado laabbia emanato una circolare alle Asl per chiedere la priorità ai tamponi rapidi, rimane comunque insufficiente ladeie delle». Lo dice in una nota la consigliera regionale di Fratelli d'Italia,. «Basti pensare al protocollo previsto nel caso un alunno di una scuola materna o primaria dovesse accusare sintomi riconducibili al Covid. Vanno modificate le modalità e tempi altrimenti si corre il rischio di aggravare la situazione delle famiglie - spiega- che spesso si trovano coinvolte in regole poco omogenee e tempi che si allungano a dismisura. La stessa situazione, anzi ancora; grave, ...

