Bastoni | “Sto bene e sono in isolamento | ci vediamo a San Siro”

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni dopo esser risultato positivo al test del covid–19, attraverso instagram ha salutato i tifosi nerazzurri. Questo il suo breve commento in una stories: "Buongiorno a tutti! Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio".

