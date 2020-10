Verità per David Rossi. Indagherà pure il Parlamento. C’è il via libera alla Commissione d’inchiesta sulla morte del manager di Mps (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo un anno e mezzo di dibattiti, il Parlamento indagherà sulla morte di David Rossi, il responsabile dell’area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Ad annunciare la svolta è Mario Perantoni, presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, secondo cui “abbiamo incardinato, congiuntamente alla Commissione Finanze, la proposta di legge che istituisce l’organismo parlamentare d’inchiesta e che durerà per tutta la durata della legislatura’’. alla futura Commissione competerà la ricerca della verità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo un anno e mezzo di dibattiti, ilindagheràdi, il responsabile dell’area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dfinestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Ad annunciare la svolta è Mario Perantoni, presidente dellaGiustizia della Camera e deputato M5S, secondo cui “abbiamo incardinato, congiuntamenteFinanze, la proposta di legge che istituisce l’organismo parlamentare d’inchiesta e che durerà per tutta la durata della legislatura’’.futuracompeterà la ricerca della verità ...

