Suzuki Across, la prova de Il Fatto.it – Ibrida (con la spina), ma solo quando serve (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’idea dell’elettrificazione dell’auto che si trasforma in un movimento, dove le tecnologie circolano e la collaborazione tra le case permette di completare le gamme, superando qualsiasi bisogno di una motorizzazione a gasolio. C’è questo nella nuova Suzuki Across, vettura doppiamente speciale per l’azienda di Hamamatsu: è l’ammiraglia che mancava, oltretutto in quella formula da sport utiliy lungo 463 cm che fotografa il nuovo segmento D del lusso, a cui non deve mai mancare il retrogusto di avventura e tecnologia. Ancora, Across è anche il frutto di un accordo strategico tra Suzuki e Toyota, che nel 2017 hanno deciso la la fornitura incrociata di modelli destinati a importanti mercati in diverse aree geografiche. Tasselli cruciali da condividere, come è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’idea dell’elettrificazione dell’auto che si trasforma in un movimento, dove le tecnologie circolano e la collaborazione tra le case permette di completare le gamme, superando qualsiasi bisogno di una motorizzazione a gasolio. C’è questo nella nuova, vettura doppiamente speciale per l’azienda di Hamamatsu: è l’ammiraglia che mancava, oltretutto in quella formula da sport utiliy lungo 463 cm che fotografa il nuovo segmento D del lusso, a cui non deve mai mancare il retrogusto di avventura e tecnologia. Ancora,è anche il frutto di un accordo strategico trae Toyota, che nel 2017 hanno deciso la la fornitura incrociata di modelli destinati a importanti mercati in diverse aree geografiche. Tasselli cruciali da condividere, come è ...

fattiamotore : Suzuki Across, la prova de Il - evshift : SUZUKI ACROSS PROVA La Suzuki Ibrida Plug-In che non t'aspetti sfida i grandi SUV - gponedotcom : Video Prova Suzuki Across Plug-in: arriva l’ammiraglia!: La casa giapponese, dopo aver completato l’elettrificazion… - markus_auto : Suzuki Across, come si viaggia col SUV plug-in da 306 CV ... - infoiteconomia : Suzuki Across, come si viaggia col SUV plug-in da 306 CV -