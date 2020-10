Stato di emergenza, via libera della Camera con 253 sì (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Camera ha approvato la proroga dello Stato di emergenza fino al 31 Gennaio. 253 sono state le approvazioni, solamente 3 i no Dopo l’approvazione del Senato della giornata di ieri, con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, ora è arrivata l’ufficialità anche da parte della Camera. La risoluzione della maggioranza sull’emergenza del COVID ha avuto effetto positivo. La proroga dello Stato di emergenza è ora ufficiale. L’organo del Parlamento ha infatti approvato il rinnovo delle misure di sicurezza fino al 31 Gennaio 2021. I sì alla Camera sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L’opposizione non ha votato, dopo che ieri per ben due ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha approvato la proroga dellodifino al 31 Gennaio. 253 sono state le approvazioni, solamente 3 i no Dopo l’approvazione del Senatogiornata di ieri, con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, ora è arrivata l’ufficialità anche da parte. La risoluzionemaggioranza sull’del COVID ha avuto effetto positivo. La proroga dellodiè ora ufficiale. L’organo del Parlamento ha infatti approvato il rinnovo delle misure di sicurezza fino al 31 Gennaio 2021. I sì allasono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L’opposizione non ha votato, dopo che ieri per ben due ...

