Speranza non regge più a Temptation Island: "Sto proprio morendo" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Speranza non regge più a Temptation Island. Le immagini del suo fidanzato Alberto con la tentatrice la stanno letteralmente distruggendo. Speranza è arrivata al limite della sopportazione nel villaggio di Temptation Island. La donna avrebbe già voluto chiedere il falò di confronto ma l'hanno convinta a pensarci su e a guardare quello che poteva succedere.

