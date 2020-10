Regno Unito, ancora oltre 14 mila contagi e 70 morti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, 07 OTT - contagi in leggero calo rispetto a ieri ma comune altissimi nel Regno Unito, dove altre 14.162 persone sono risultate positive al coronavirus, per un totale di 544,275 casi dall'inizio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, 07 OTT -in leggero calo rispetto a ieri ma comune altissimi nel, dove altre 14.162 persone sono risultate positive al coronavirus, per un totale di 544,275 casi dall'inizio ...

