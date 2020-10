Procura Genova, truffe con redditi cittadinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Genova, 07 OTT - Il reddito di cittadinanza percepito illecitamente va sequestrato e il reato configurato è quello di truffa allo Stato. E' l'indirizzo adottato dalla Procura di Genova dopo l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020), 07 OTT - Il reddito dipercepito illecitamente va sequestrato e il reato configurato è quello di truffa allo Stato. E' l'indirizzo adottato dalladidopo l'...

Il reddito di cittadinanza percepito illecitamente va sequestrato e il reato configurato è quello di truffa allo Stato. E' l'indirizzo adottato dalla procura di Genova dopo l'impennata di denunce arri ...

