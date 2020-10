Novità bollo auto per le auto a noleggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Purtroppo una novità per niente gradita anche se in realtà già attesa, visto che mancava solo il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che definisce proprio ... Leggi su motori.virgilio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Purtroppo una novità per niente gradita anche se in realtà già attesa, visto che mancava solo il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che definisce proprio ...

infoiteconomia : Bollo auto | novità pagamenti Spuntano nuove regole | per chi? - attilio_vg : - zazoomblog : Bollo auto: novità pagamenti. Spuntano nuove regole: per chi? - #Bollo #auto: #novità #pagamenti. - TrendOnline : #Bollo #auto: novità pagamenti. Spuntano nuove regole: per chi? - moneypuntoit : ?? Bollo per le auto con fermo amministrativo addio: le novità spiegate dalle Entrate ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novità bollo Bollo auto 2020: calcolo, scadenze e agevolazioni. Tutte le novità Corriere della Sera