La fine deludente di Vis a Vis difesa dal suo produttore: “Era una scommessa rischiosa” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vis a Vis – L’Oasi ha lasciato l’amaro in bocca molti appassionati della serie: lo spin-off su Macarena e Zulema, ambientato fuori dal quel carcere claustrofobico che era stato l’emblema della serie originale, ha incontrato molte critiche e deluso tanta parte del pubblico. Iván Escobar, creatore e produttore esecutivo della serie, ha voluto sparigliare le carte e sorprendere il pubblico rivoluzionando il genere della serie, passato da thriller ansiogeno a una sorta di heist movie/western al femminile, che però ha mostrato più difetti che pregi (qui la nostra recensione di Vis a Vis – L’Oasi). Il Direttore Generale di Globomedia e Direttore dei Contenuti presso The Mediapro Studios Javier Pons ha difeso la rischiosa scommessa dello showrunner della serie, pur consapevole del pericolo di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vis a Vis – L’Oasi ha lasciato l’amaro in bocca molti appassionati della serie: lo spin-off su Macarena e Zulema, ambientato fuori dal quel carcere claustrofobico che era stato l’emblema della serie originale, ha incontrato molte critiche e deluso tanta parte del pubblico. Iván Escobar, creatore eesecutivo della serie, ha voluto sparigliare le carte e sorprendere il pubblico rivoluzionando il genere della serie, passato da thriller ansiogeno a una sorta di heist movie/western al femminile, che però ha mostrato più difetti che pregi (qui la nostra recensione di Vis a Vis – L’Oasi). Il Direttore Generale di Globomedia e Direttore dei Contenuti presso The Mediapro Studios Javier Pons ha difeso la rischiosadello showrunner della serie, pur consapevole del pericolo di ...

salvatorecozza1 : Comunque alla fine mercato in generale deludente di tutte vista la situazione covid noi abbiamo migliorato qualcosi… - billyfelci : @86_longo Alla fine il Milan ha preso tonali, ottimo prospetto più per il futuro che per L oggi.... in giovane norv… - Gippa3stelle : RT @LGramellini: Sono convinto che alla fine il contratto sarà risolto ma sono altresì convinto che la risoluzione genererà quel 'bagno di… - Cucciolina96251 : RT @LGramellini: Sono convinto che alla fine il contratto sarà risolto ma sono altresì convinto che la risoluzione genererà quel 'bagno di… - ClaraPorta4 : RT @LGramellini: Sono convinto che alla fine il contratto sarà risolto ma sono altresì convinto che la risoluzione genererà quel 'bagno di… -

Ultime Notizie dalla rete : fine deludente La fine deludente di Vis a Vis difesa dal suo produttore: "Una scommessa" OptiMagazine Roma, sfumato il ritorno: El Shaarawy deluso sui social

Alla fine è saltato il ritorno a Roma di Stephan El Shaarawy che ha mostrato sui social tutta la sua delusione in una storia Instagram ...

Coach Pozzecco deluso «Non abbiamo giocato la nostra pallacanestro»

«Ci siamo allineati a un gioco non nostro, è anche colpa mia» Miro Bilan: «Per me nessuna scusa, ho giocato malissimo» ...

Alla fine è saltato il ritorno a Roma di Stephan El Shaarawy che ha mostrato sui social tutta la sua delusione in una storia Instagram ...«Ci siamo allineati a un gioco non nostro, è anche colpa mia» Miro Bilan: «Per me nessuna scusa, ho giocato malissimo» ...