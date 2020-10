Juventus, Bernardeschi di nuovo in gruppo. La coperta non è più così corta a sinistra (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'ultimo giorno di mercato ha portato alla Juventus un giocatore a lungo cercato come Federico Chiesa , mentre chi si attendeva anche un rinforzo a sinistra è rimasto deluso. Nelle ultime ore erano ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'ultimo giorno di mercato ha portato allaun giocatore a lungo cercato come Federico Chiesa , mentre chi si attendeva anche un rinforzo aè rimasto deluso. Nelle ultime ore erano ...

GoalItalia : Roberto Baggio ? Federico Bernardeschi ? Federico Chiesa ? La storia si ripete: dalla Fiorentina alla Juventus ????? - adriandelmonte : ???? Only 6 Italians in Juventus’ first-team squad. Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Chiesa & Pinsoglio. Th… - tuttosport : #Juve, #Bernardeschi torna in gruppo: #Morata e #Kulusevski come Flash | FOTO ?? - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus ?? ? Federico #Bernardeschi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. - StraNotizie : Juventus, Pirlo può sorridere: finito l'isolamento, e Bernardeschi è quasi pronto -