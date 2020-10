Inter | Stramaccioni | «Sanchez è devastante | un giocatore completo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per l’ex tecnico dell’Andrea, Christian Eriksen non sarà titolare nel derby mentre l’uomo chiave sarà Alexis. L’ex tecnico dell’Andreaè statovistato da Gazzetta dello Sport e ha commentato la situazione dei nerazzurri verso il derby del 17 ottobre. CASO ERIKSEN – «Difficilmente Conte si affiderà ad Eriksen dal 1’. Ancora non lo ha convinto e anche tatticamente nelle fasi iniziali potrebbe finire nella morsa dei mediani rossoneri. Un suo ingresso in corsa potrebbe incidere molto di più sugli equilibri in campo». L’UOMO CHIAVE – «può essere. È un ...