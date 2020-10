Il collegio 5 | il cast e la data d’inizio | tutto pronto per rivivere i mitici anni ’90

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ormai è, da martedì 27 Ottobre 2020 torna su Rai 2 Il5. La nuova edizione, composta da 8 puntate, è ambientata nel 1992, per poter cosìi meravigliosi’90. Il docureality è stato girato all’interno del Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Le riprese sono state effettuate questa estate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19 previste per l’emergenza sanitaria in corso. La voce narrante è stata affidi nuovo a Giancarlo Magalli. Chi sono gli alunni della nuova classe de Il5? L’identità dei 20 alunni è stata rivelata attraverso l’account ufficiale Instagram del programma. Leggi anche ...