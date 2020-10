Fiat Strada - Il pick-up arriva in Messico con marchio Ram (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il gruppo FCA ha deciso di proporre il nuovo Fiat Strada anche in Messico, Paese in cui il pick-up sarà venduto con il marchio RAM. Nasce così il RAM 700, un modello inedito dedicato al mercato locale e che, per il momento, non sembra destinato agli Stati Uniti. Il design è esattamente lo stesso della Strada, fatta eccezione per il logo integrato nella mascherina. Focus sulle dotazioni. Le caratteristiche tecniche sono le stesse della nuova Fiat Strada. Saranno quindi proposte varianti a due e quattro porte fino a cinque posti e il cassone posteriore potrà caricare fino a 750 kg con 1.143 litri di spazio a disposizione. Per il momento non sono stati menzionati i propulsori disponibili (probabile il debutto del cambio ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il gruppo FCA ha deciso di proporre il nuovoanche in, Paese in cui il-up sarà venduto con ilRAM. Nasce così il RAM 700, un modello inedito dedicato al mercato locale e che, per il momento, non sembra destinato agli Stati Uniti. Il design è esattamente lo stesso della, fatta eccezione per il logo integrato nella mascherina. Focus sulle dotazioni. Le caratteristiche tecniche sono le stesse della nuova. Saranno quindi proposte varianti a due e quattro porte fino a cinque posti e il cassone posteriore potrà caricare fino a 750 kg con 1.143 litri di spazio a disposizione. Per il momento non sono stati menzionati i propulsori disponibili (probabile il debutto del cambio ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Strada Fiat Strada: in Messico è in vendita come Ram 700 - Quattroruote.it Quattroruote Incidente mortale tra Mondragone e Castel Volturno, morto un 18enne: gravi i tre amici

n drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, ore 23 circa, sul litorale domizio, tra Mondragone e Castel Volturno, in zona Pescopagano ...

TRAGEDIA A CASTEL VOLTURNO – Auto si ribalta nella notte, 18enne muore sul colpo: in ospedale i tre amici

11:09:39 E’ di un morto e tre feriti gravi il bilancio del terribile incidente che si è verificato questa notte in via Occidentale a Castel Volturno. Quattro ragazzi, tutti di Castel Volturno, sono us ...

