Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, la soffiata: “Stavano insieme durante un programma” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Spunta un nuovo dettaglio sulla vita privata di Elisabetta Gragoraci. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip tutte le attenzioni sono concentrate su di lei e sulle sue precedenti relazioni. Una tra tutte, il matrimonio terminato con Flavio Briatore. Nelle ultime ore, però, si è diffusa la notizia di un presunto flirt tra Elisabetta ed un altro volto noto dello spettacolo. Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini: “Stavano insieme durante un programma” Quello di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato un ingresso chiacchieratissimo. Fin da subito la donna ha attirato le attenzioni della stampa che hanno scavato a fondo ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Spunta un nuovo dettaglio sulla vita privata diGragoraci. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip tutte le attenzioni sono concentrate su di lei e sulle sue precedenti relazioni. Una tra tutte, il matrimonio terminato con Flavio Briatore. Nelle ultime ore, però, si è diffusa la notizia di un presunto flirt traed un altro volto noto dello spettacolo.: “Stavanoun programma” Quello diall’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato un ingresso chiacchieratissimo. Fin da subito la donna ha attirato le attenzioni della stampa che hanno scavato a fondo ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - francescorva : @LadyBut87856029 Sì ma già solo che lo dica, anche come battuta, vuol dire che ci ha pensato, vola altissimo eh, si… - AlbiIndecente : Vi piace ELISABETTA GREGORACI? #GFVIP - francescorva : Questa cosa non l'avevo proprio letta né sentita ieri, che grandissima figlia di... MONTECARLO ?? #elisabetta… - Becciskipper : Myriam Catania ha la stessa età della Gregoraci (40anni), con la differenza che Myriam struccata sembra 10 anni più… -