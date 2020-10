Covid-19 purtroppo dilaga: 3.678 nuovi positivi, mille più di ieri, e 31 morti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) purtroppo il balzo in avanti c'è stato ed è stato notevole: In Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, 333.940 persone, +3.678 rispetto a ieri, +1,1%; ieri +2.677, hanno contratto il virus ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 ottobre 2020)il balzo in avanti c'è stato ed è stato notevole: In Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, 333.940 persone, +3.678 rispetto a, +1,1%;+2.677, hanno contratto il virus ...

fanpage : I nostri medici purtroppo non sono immuni. Il dottor Celentano non ce l’ha fatta - myrtamerlino : Tra il #bidello scanner che misura la febbre con la mano e il Parlamento in cui manca il #numerolegale è tornata la… - pdnetwork : La nostra @BeaLorenzin è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci teniamo a fa… - pizia21 : RT @IspettoreC: Purtroppo la verità che così come è gestita la scuola e l’università queste affonderanno l’Italia. Il modo migliore per por… - GVNVNCR : RT @maurorizzi_mr: Visto il TG5 di mezzanotte. Mezz’ora di terrorismo incalzante sul Covid, poi finalmente si passa alle elezioni USA con T… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid purtroppo Covid. Lorenzin (PD): “Purtroppo sono risultata positiva. Attenzione questo virus è una 'bestiaccia'” Quotidiano Sanità La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Sono ben 54 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Varese: dopo mesi, dunque, si è tornati a superare quota 50, dato questo che certo non può fare felici ...

Bollettino coronavirus, crescono ancora i contagi: oltre 3400 in isolamento

Le ultime 24 ore purtroppo registrano altri due decessi causati dal Covid 19 portando così il bilancio complessivo a 4.172 morti dall’inizio dell’epidemia. La maggior parte dei nuovi contagiati, come ...

Sono ben 54 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Varese: dopo mesi, dunque, si è tornati a superare quota 50, dato questo che certo non può fare felici ...Le ultime 24 ore purtroppo registrano altri due decessi causati dal Covid 19 portando così il bilancio complessivo a 4.172 morti dall’inizio dell’epidemia. La maggior parte dei nuovi contagiati, come ...