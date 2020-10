Coronavirus, Arcuri: 'Attrezzati per contenere un'eventuale seconda ondata' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta L'Italia è 'attrezzata per contenere la forza di un'eventuale seconda ondata pandemica di Coronavirus '. Lo ha assicurato il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta L'Italia è 'attrezzata perla forza di un'pandemica di'. Lo ha assicurato il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico ...

TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda ond… - danielabongior3 : - clikservernet : Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda … - Noovyis : (Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda… - fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda… -