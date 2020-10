Coronavirus, a Napoli 400 contagi in due giorni. Scuola, due bimbi positivi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattrocento contagi in due giorni. E’ quanto registra la città di Napoli da lunedì 5 ottobre ad oggi. Lo riporta il resoconto periodico del Comune. I residenti attualmente positivi sono 2.922. Di questi, 2.800 sono in isolamento domiciliare. Sono 122 le persone ricoverate in ospedale, di cui dieci in terapia intensiva. A Pozzuoli, comune in provincia di Napoli, due bambini di 3 e 4 anni sono risultati positivi. Il primo caso è relativo a un bimbo che frequenta la Scuola materna Montalcini del quartiere, l’altro frequenta la Scuola del comprensivo Olivetti a Pozzuoli. Sono state attivate dai dirigenti scolastici dei due plessi le procedure di sanificazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quattrocentoin due. E’ quanto registra la città dida lunedì 5 ottobre ad oggi. Lo riporta il resoconto periodico del Comune. I residenti attualmentesono 2.922. Di questi, 2.800 sono in isolamento domiciliare. Sono 122 le persone ricoverate in ospedale, di cui dieci in terapia intensiva. A Pozzuoli, comune in provincia di, due bambini di 3 e 4 anni sono risultati. Il primo caso è relativo a un bimbo che frequenta lamaterna Montalcini del quartiere, l’altro frequenta ladel comprensivo Olivetti a Pozzuoli. Sono state attivate dai dirigenti scolastici dei due plessi le procedure di sanificazione ...

