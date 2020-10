Whirlpool | Re David | “Vicenda deve trovare una soluzione positiva”

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) NAPOLI – “La vicenda Whirlpool è una di quelle che dimostra come in questo Paese chi difende le aziende sono le lavoratrici e i lavoratori e non le imprese che decidono di spostarsi e andarsene secondo le necessità finanziarie. Se Whirlpool è ancora aperta è perché le lavoratrici e i lavoratori l’hanno tenuta aperta”. Lo ha detto da Napoli Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil.