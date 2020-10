‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 10 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mizzica, oh, ma è incredibile, ogni volta non ho il tempo di fare una mezza parvenza di complimento a qualcuno che poi quel qualcuno deve subito dimostrarsi tale e quale agli altri se non peggio. Cioè, dico, ma vogliamo parlare della figuraccia da morto di gnagna che ha fatto oggi Davide Donadei? Ma io imbarazzatissima per lui, vi giuro. Manco il tempo di lodarlo per aver fronteggiato le forze del male ( -> Armando Incarnato) e mi fa sta figura da tredicene pipparolo che a una certa ho dovuto girarefiction tedesca in onda su Rete 4 pur di cambiare canale e non guardare una cosa che mi metteva in imbarazzo? Ma manco i miei compagnetti delle medie in piena tempesta ormonale, santoddio! “Eh, Maria qui è da quattro mesi che non possiamo fare niente“, pora stella, ben quattro mesi di astinenza forzata, c’è da ...