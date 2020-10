Uccide la mamma invalida, stacca la testa con una spada e la mette nel congelatore (Di martedì 6 ottobre 2020) Terribile fatto di cronaca accaduto in Inghilterra. Un uomo di 47 anni, Philip Tarver, ha ucciso sua madre disabile con una spada. L’ha decapitata e poi ha messo la testa nel freezer. L’assassino, originario di Woking nel Surrey, prima di commettere il brutale gesto avrebbe ingerito cocaina e bevuto birra e vodka. L’episodio si è verificato il 19 dicembre scorso. A rivelare tutto è stato il tribunale della capitale Londra, l’Old Bailey, che è riuscito a fare chiarezza sull’incredibile vicenda. Nella sua vita Tarver era sempre stato nell’abitazione dei suoi genitori e otteneva ancora la paghetta per poter vivere. Dopo aver mozzato la testa alla signora, che aveva 86 anni, ha anche tagliato un dito prima di metterlo all’interno del bollitore. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Terribile fatto di cronaca accaduto in Inghilterra. Un uomo di 47 anni, Philip Tarver, ha ucciso sua madre disabile con una. L’ha decapitata e poi ha messo lanel freezer. L’assassino, originario di Woking nel Surrey, prima di comre il brutale gesto avrebbe ingerito cocaina e bevuto birra e vodka. L’episodio si è verificato il 19 dicembre scorso. A rivelare tutto è stato il tribunale della capitale Londra, l’Old Bailey, che è riuscito a fare chiarezza sull’incredibile vicenda. Nella sua vita Tarver era sempre stato nell’abitazione dei suoi genitori e otteneva ancora la paghetta per poter vivere. Dopo aver mozzato laalla signora, che aveva 86 anni, ha anche tagliato un dito prima dirlo all’interno del bollitore. ...

