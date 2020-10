The Witcher di Netflix: svelata la sinossi della stagione 2 (Di martedì 6 ottobre 2020) Henry Cavill ci ha offerto la nostra prima occhiata all'armatura che indosserà nella seconda stagione di The Witcher, ma questa non è stata l'unica rivelazione che Netflix aveva in serbo per i fan. Infatti è stata anche rivelata la sinossi della stagione 2, che riprenderà dopo il finale della prima stagione e la battaglia di Sodden. Geralt crede che Yennefer sia morta nell'epica battaglia e porta Ciri a Kaer Morhen, dove è stato cresciuto da ragazzo da Vesemir e dagli altri Witcher della Scuola del Lupo. Ora, sappiamo tutti che Yennefer non è morta e non vediamo l'ora di vedere la reazione di Geralt quando se ne renderà conto.La sinossi accenna anche ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Henry Cavill ci ha offerto la nostra prima occhiata all'armatura che indosserà nella secondadi The, ma questa non è stata l'unica rivelazione cheaveva in serbo per i fan. Infatti è stata anche rivelata la2, che riprenderà dopo il finaleprimae la battaglia di Sodden. Geralt crede che Yennefer sia morta nell'epica battaglia e porta Ciri a Kaer Morhen, dove è stato cresciuto da ragazzo da Vesemir e dagli altriScuola del Lupo. Ora, sappiamo tutti che Yennefer non è morta e non vediamo l'ora di vedere la reazione di Geralt quando se ne renderà conto.Laaccenna anche ...

NetflixIT : Una nuova armatura, lo stesso witcher: ecco le prime immagini di Henry Cavill nel ruolo di Geralt nella seconda sta… - Rebby_2001 : RT @NetflixIT: Una nuova armatura, lo stesso witcher: ecco le prime immagini di Henry Cavill nel ruolo di Geralt nella seconda stagione di… - Asgard_Hydra : The Witcher, la nuova armatura di Geralt non convince i fan: 'Sembra Clooney in Batman' - Slaxformou : RT @NetflixIT: Una nuova armatura, lo stesso witcher: ecco le prime immagini di Henry Cavill nel ruolo di Geralt nella seconda stagione di… - AndreaD60287482 : RT @NetflixIT: Una nuova armatura, lo stesso witcher: ecco le prime immagini di Henry Cavill nel ruolo di Geralt nella seconda stagione di… -