Ternana-Palermo | prova del fuoco per i rosanero | Boscaglia cerca risposte rapide | le scelte del tecnico…

"Boscaglia cerca risposte rapide".Titola così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. "Il rinvio della gara col Potenza complica la fatica del Palermo perché lo manda a giocare un vero big match (domani alle 15 a Terni) con un rodaggio quasi nullo e con una squadra che ha nelle gambe una sola partita mentre i rossoverdi, fra Coppa e campionato, ne hanno fatte già tre. Il test contro una Ternana reduce da una larga vittoria in trasferta diventa dunque una prova del fuoco", si legge.D'altra parte, nei prossimi cinque giorni il Palermo scenderà in campo per ben due volte: dopo la gara contro la Ternana, infatti, la compagine ...

