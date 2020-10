Speranza toglie la speranza: «Non fatevi illusioni, l’emergenza non è finita» (Di martedì 6 ottobre 2020) «L’emergenza non è finita», «ora dobbiamo alzare il livello di guardia». Il ministro della Salute, Roberto speranza, lo sottolinea nelle sue comunicazioni alle Camere sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione di Covid-19. «Il quadro internazionale, europeo e nazionale segnala una mutazione di fase rispetto ai mesi passati» dice speranza. E ricorda che «nel mondo ci sono stati più di 35 milioni di contagiati e un milione di morti». E poi avverte a non farsi illusioni. «L’Italia è tra i grandi Paesi europei, insieme alla Germania, che sta reagendo meglio a questa seconda ondata. Ma sarebbe sbagliato pensare di esserne fuori. Sarebbe una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) «L’emergenza non è», «ora dobbiamo alzare il livello di guardia». Il ministro della Salute, Roberto, lo sottolinea nelle sue comunicazioni alle Camere sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione di Covid-19. «Il quadro internazionale, europeo e nazionale segnala una mutazione di fase rispetto ai mesi passati» dice. E ricorda che «nel mondo ci sono stati più di 35 milioni di contagiati e un milione di morti». E poi avverte a non farsi. «L’Italia è tra i grandi Paesi europei, insieme alla Germania, che sta reagendo meglio a questa seconda ondata. Ma sarebbe sbagliato pensare di esserne fuori. Sarebbe una ...

