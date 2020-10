Sagramola: “Calciomercato? Speso in linea con il budget prefissato, investita somma importante” (Di martedì 6 ottobre 2020) Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato con il Palermo che nell'ultimo giorno non ha messo a segno quel colpo che tutti i tifosi avrebbero voluto.L'amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, nel corso dell'intervista concessa a Trm, si è soffermato a più riprese sull'andamento del mercato e rassicurato quei tifosi che non hanno fiducia nella situazione economica del club di Viale del Fante."Nessuno vuole tradire la fiducia di nessuno, tutti sappiamo con chiarezza quello che è l'obiettivo stagionale del Palermo e soprattutto quello di questa società che ha fatto tanti sacrifici. Nonostante il momento non troppo positivo per le imprese a causa del periodo storico che sta vivendo il mondo intero, la società ha mantenuto gli impegni di spesa presi 16 mesi fa quando c'era un altro mondo. La società ha fatto ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato con il Palermo che nell'ultimo giorno non ha messo a segno quel colpo che tutti i tifosi avrebbero voluto.L'amministratore delegato rosanero, Rinaldo, nel corso dell'intervista concessa a Trm, si è soffermato a più riprese sull'andamento del mercato e rassicurato quei tifosi che non hanno fiducia nella situazione economica del club di Viale del Fante."Nessuno vuole tradire la fiducia di nessuno, tutti sappiamo con chiarezza quello che è l'obiettivo stagionale del Palermo e soprattutto quello di questa società che ha fatto tanti sacrifici. Nonostante il momento non troppo positivo per le imprese a causa del periodo storico che sta vivendo il mondo intero, la società ha mantenuto gli impegni di spesa presi 16 mesi fa quando c'era un altro mondo. La società ha fatto ...

