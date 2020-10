Sabaf | alza la guidance sui ricavi 2020

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ipreliminari consolidati del terzo trimestresono pari a 47,2 milioni di euro, superiori del 16,8% rispetto ai 40,4 milioni di euro del terzo trimestre 2019. A parità di area di consolidamento le vendite del trimestre sono in crescita dell’8,9%. Rispetto al secondo trimestre, idel terzo trimestre sono superiori del 37,6%. Nei primi nove mesi dell’anno ipreliminari di vendita sono pertanto pari a 125,4 milioni di euro, in crescita dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-5% a parità di perimetro). Lo comunica il Gruppoin occasione degli incontri con gli investitori istituzionali in programma per oggi nell’ambito della StarConference organizzata da Borsa Italiana. Il Gruppo fa ...

