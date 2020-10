Preziosi: «Napoli? Condizione normale, si doveva giocare» (Di martedì 6 ottobre 2020) Preziosi Juventus Napoli – Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, è intervenuto ieri, lunedì 5 ottobre 2020, durante la puntata di Tiki Taka, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti. Il patron rossoblu ha parlato degli ultimi temi che hanno coinvolto la Serie A, partendo dalla vicenda Juventus-Napoli e dalla corretta applicazione del protocollo. … L'articolo Preziosi: «Napoli? Condizione normale, si doveva giocare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 ottobre 2020)Juventus– Il presidente del Genoa Enrico, è intervenuto ieri, lunedì 5 ottobre 2020, durante la puntata di Tiki Taka, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti. Il patron rossoblu ha parlato degli ultimi temi che hanno coinvolto la Serie A, partendo dalla vicenda Juventus-e dalla corretta applicazione del protocollo. … L'articolo: «, si» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire,… - stanzaselvaggia : Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel… - giornalettismo : Il Presidente del #Genoa, Enrico #Preziosi, ha parlato a #lemattine su Radio Capital, del caso #JuveNapoli: 'Noi no… - callio47 : RT @Vink901: Lo sapete cosa mi fa girare le palle? Che nessun presidente, oltre #Preziosi, si sia fatto avanti per proclamare il proprio sc… - Vink901 : Lo sapete cosa mi fa girare le palle? Che nessun presidente, oltre #Preziosi, si sia fatto avanti per proclamare il… -