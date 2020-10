(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilufficializza l'acquisto di Gregorio.Sagramola: “ci ha chiesto un terzino. Di Gaudio? Vi racconto cosa è accaduto”Il centrocampista classe '94 approda in rosanero dopo essersi svincolato dale ha firmato un contratto triennale. Di seguito il comunicato del club rosanero.Sagramola: “Calciomercato? Speso in linea con il budget prefissato, investita somma importante”Gregorioè un nuovo calciatore del. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio triennale. A Gregorio i migliori auguri da parte delF.C. per la nuova avventura in rosanero.

Mediagol : #Palermo, ufficiale l’acquisto di #Luperini: l’ex Trapani va a rinforzare il centrocampo di Boscaglia - Mediagol : #Palermo, ufficiale l'acquisto di Luperini: l'ex Trapani va a rinforzare il centrocampo di Boscaglia… - ILOVEPACALCIO : UFFICIALE: svincolati tutti i calciatori del #Trapani Oltre #Luperini, altre occasioni per il #Palermo? ???? - ILOVEPACALCIO : #Triestina, UFFICIALE: acquistato #Calvano, il giocatore era stato accostato al #Palermo - la nota - ufogufo : RT @PossidonioGiord: Caso Gregoretti, una lastra di marmo colpisce l'avvocata Bongiorno: esce dal tribunale in carrozzina -

