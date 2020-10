Obesità | in Italia è un trend in continua crescita

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 ottobre 2020) In, la prevalenza di persone in sovrappeso e con obesità cresce al crescere dell`età, tanto che se l`eccesso di peso riguarda 1 minore su 4, la quota quasi raddoppia tra gli adulti, raggiungendo il 46,1 per cento tra le persone di 18 anni e oltre. La prevalenza maggiore si riscontra in entrambi i generi nella classe 65-74 anni (61,1 per cento) e, mentre la maggioranza degli uomini presenta un eccesso ponderale già a partire dai 45 anni, per le donne ciò si verifica dopo i 65 anni. Negli ultimi 30 anni, inoltre, è stato registrato un aumento di incidenza dell`eccesso di peso pari al 30 per cento ed emerge prepotentemente il ruolo del territorio di origine.Questi sono alcuni degli aspetti evidenziati dal rapporto Istat realizzato per il secondon Obesity Barometer Report. Il Rapporto mostra come ...