Napoli, possibile penalizzazione a prescindere dal 3-0 a tavolino (Di martedì 6 ottobre 2020) La Procura Federale indaga sul possibile mancato rispetto del protocollo del Napoli: penalizzazione anche senza la sconfitta a tavolino La situazione intorno al Napoli si fa sempre più fitta. Il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagini prima di dichiarare la partita non valida con lo scontato 3 a 0 a tavolino. I vertici del calcio italiano hanno detto a gran voce che esiste un chiaro protocollo da rispettare, ma le difese da parte della società partenopea non mancano. Le accuse riguardano il mancato utilizzo della “bolla” (scelta nella giornata di ieri dal Napoli) che avrebbe portato alla presa di posizione dell’Asl, che ha il dovere di imporre sempre l’isolamento fiduciario per chi ha contatti con positivi. A ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) La Procura Federale indaga sulmancato rispetto del protocollo delanche senza la sconfitta aLa situazione intorno alsi fa sempre più fitta. Il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagini prima di dichiarare la partita non valida con lo scontato 3 a 0 a. I vertici del calcio italiano hanno detto a gran voce che esiste un chiaro protocollo da rispettare, ma le difese da parte della società partenopea non mancano. Le accuse riguardano il mancato utilizzo della “bolla” (scelta nella giornata di ieri dal) che avrebbe portato alla presa di posizione dell’Asl, che ha il dovere di imporre sempre l’isolamento fiduciario per chi ha contatti con positivi. A ...

