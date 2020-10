Made in Sud, indagati i due patron: fatture false per rilevare il Teatro Cilea a Napoli (Di martedì 6 ottobre 2020) Attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto Teatro napoletano del... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 ottobre 2020) Attraverso l'emissione e l'utilizzo disi sarebbero procurati il denaro perle quote della societàsrl, che gestisce il notonapoletano del...

Rada00563645 : RT @SkyTG24: #Napoli, fatture false: indagati i patron del programma “Made in Sud” - valentinoben : RT @mattinodinapoli: Made in Sud, indagati i due patron: fatture false per rilevare il Teatro Diana a Napoli - zazoomblog : False fatture indagati i patron di Made in Sud - #False #fatture #indagati #patron - LaStampa : Fatture false a Napoli, otto indagati tra cui i patron della trasmissione “Made in Sud” - ottopagine : Fatture false indagati i patron di 'Made in Sud' #Napoli -