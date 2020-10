Gli Stati Uniti lasceranno la base di Incirlik? (Di martedì 6 ottobre 2020) “Non sappiamo cosa accadrà a Incirlik” sono state le parole del senatore del Wisconsin Ron Johnson (Rep) al Washington Examiner “speriamo per il meglio ma dobbiamo prepararci al peggio”. Il senatore, che presiede la sottocommissione per le relazioni estere per l’Europa, ha anche affermato che la politica estera “inquietante” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 ottobre 2020) “Non sappiamo cosa accadrà a” sono state le parole del senatore del Wisconsin Ron Johnson (Rep) al Washington Examiner “speriamo per il meglio ma dobbiamo prepararci al peggio”. Il senatore, che presiede la sottocommissione per le relazioni estere per l’Europa, ha anche affermato che la politica estera “inquietante” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan … InsideOver.

Gli ultimi quattordici giorni? Non sono stati certo facili, per la Sardegna, alla voce “contagi” e “ricoveri” per Coronavirus. A snocciolarli, all’interno della nuova ordinanza con la quale rimarca ...

