Gimbe | “Rapporto contagi-ricoveri? Ora stabile al 5-6% | se peggiora significa che tracciamento non funziona Preoccupano i dati del Sud”

"Al momento solo il 5% dei contagiati viene ospedalizzato e lo 0,5% necessita delle cure in terapia intensiva. La maggior parte delle persone, dunque, a differenza del periodo di marzo-aprile, risulta asintomatica o con sintomi minori. È la parte mezza piena del bicchiere di questo periodo di crescita di casi". Sono le parole del medico e presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che analizza l'aumento di infezioni da Covid-19 registrato nel nostro Paese negli ultimi giorni (dai 1400 casi dell'ultima settimana di luglio, si è passati ai 12mila della scorsa settimana). Ciò che deve preoccupare, secondo Cartabellotta, sono le spie d'allarme che si stanno accendendo soprattutto nelle regioni del Sud, nel Lazio e in Liguria: "In queste aree la percentuale degli ospedalizzati sfiora il ...

