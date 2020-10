Coronavirus, i 4 scenari per la seconda ondata secondo gli scienziati del Cts (Di martedì 6 ottobre 2020) Coronavirus, i 4 scenari per la seconda ondata secondo gli scienziati L’Italia si prepara ad affrontare al meglio la seconda ondata di Coronavirus: a tale scopo il Comitato tecnico scientifico ha redatto un documento che contiene le indicazioni su come affrontare al meglio le difficoltà legate ai contagi secondo quattro scenari diversi, ognuno con un livello di gravità crescente rispetto all’altro: da una circolazione bassa del virus fino alla situazione in cui l’indice Rt rimane stabile sopra l’1,5. Il documento in questione, che ha l’obiettivo di garantire la “preparedness” (preparazione) all’Italia contro la pandemia, verrà ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020), i 4per lagliL’Italia si prepara ad affrontare al meglio ladi: a tale scopo il Comitato tecnico scientifico ha redatto un documento che contiene le indicazioni su come affrontare al meglio le difficoltà legate ai contagiquattrodiversi, ognuno con un livello di gravità crescente rispetto all’altro: da una circolazione bassa del virus fino alla situazione in cui l’indice Rt rimane stabile sopra l’1,5. Il documento in questione, che ha l’obiettivo di garantire la “preparedness” (preparazione) all’Italia contro la pandemia, verrà ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Analisi. Trump e il Coronavirus, che cosa può succedere ora. Quattro scenari per il fina… - repubblica : Coronavirus, gli scienziati disegnano quattro scenari per la seconda ondata del virus - Francesco_Riz : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Coronavirus, gli scienziati disegnano quattro scenari per la seconda ondata del virus [di MICHELE BOCCI] htt… - sectortweets : Coronavirus Fase 2: analisi di app 'Immuni' e contact tracing, scenari e rischi - infoitinterno : Coronavirus, 4 scenari per la seconda ondata. L'ipotesi più grave -