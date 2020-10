Calvert-Lewin cresciuto grazie a… Inzaghi: “Ho guardato i video dei suoi gol” (Di martedì 6 ottobre 2020) La Premier League è sottosopra. Crollano Liverpool e Manchester United, travolti rispettivamente da Aston Villa e Tottenham. Il Chelsea non se la passa troppo meglio. Così al comando, a punteggio pieno, c'è l'Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees hanno sorpreso tutti, trascinati anche da un Dominic Calvert-Lewin straripante.SEGRETOL'attaccante ha svelato le ragioni della sua continua crescita. Queste le sue parole riportate da Goal.com: "Lui mi aveva detto di questa cosa di Inzaghi già prima che poi ne parlasse in pubblico alla stampa. Quindi io ho guardato tanti video su YouTube dei suoi goal, ho visto un film di 15 minuti sulla sua carriera. Molte delle sue reti erano con un tocco di prima sotto-porta. Puoi sempre imparare qualcosa da lui ed infatti io sto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) La Premier League è sottosopra. Crollano Liverpool e Manchester United, travolti rispettivamente da Aston Villa e Tottenham. Il Chelsea non se la passa troppo meglio. Così al comando, a punteggio pieno, c'è l'Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees hanno sorpreso tutti, trascinati anche da un Dominicstraripante.SEGRETOL'attaccante ha svelato le ragioni della sua continua crescita. Queste le sue parole riportate da Goal.com: "Lui mi aveva detto di questa cosa digià prima che poi ne parlasse in pubblico alla stampa. Quindi io hotantisu YouTube deigoal, ho visto un film di 15 minuti sulla sua carriera. Molte delle sue reti erano con un tocco di prima sotto-porta. Puoi sempre imparare qualcosa da lui ed infatti io sto ...

