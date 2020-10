Ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando mancano due ore alla fine del calciomercato, la Juventus ha piazzato il grande colpo: Federico Chiesa è un nuovo giocatore bianconero. Il trasferimento è Ufficiale dalla 17:47, orario in cui risulta depositato il contratto del giocatore in Lega. L’operazione è un prestito biennale (2 milioni per il primo anno, 8 per il secondo) con obbligo di riscatto al verificarsi di una delle condizioni (la Juve chiuda nel biennio tra le prime quattro, Chiesa faccia registrare 10 gol e 10 assist, Chiesa giochi almeno il 60% delle partite per almeno 30 minuti) fissato a 40 milioni. L'articolo Ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando mancano due ore alla fine del calciomercato, laha piazzato il grande colpo:è unbianconero. Il trasferimento èdalla 17:47, orario in cui risulta depositato il contratto delin Lega. L’operazione è un prestito biennale (2 milioni per il primo anno, 8 per il secondo) con obbligo di riscatto al verificarsi di una delle condizioni (la Juve chiuda nel biennio tra le prime quattro,faccia registrare 10 gol e 10 assist,giochi almeno il 60% delle partite per almeno 30 minuti) fissato a 40 milioni. L'articoloè un...

