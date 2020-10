Trekking in autunno | che cosa mettere addosso e nello zaino

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020)in: con i suoi colori, le sue luci, le sue foschie, i suoi profumi e sapori è uno dei periodi più belli per camminare in montagna. Ma è anche una stagione “di passaggio” in cui il cambiamento del clima e delle temperature può riservare sorprese inattese all’escursionista, non tutte piacevoli. È questo il periodo in cui, anche a quote di media e bassa montagna, le temperature notturne infatti possono scendere sotto zero, causando la formazione di imprevisti tratti ghiacciati sui sentieri. Ecco dunque gli accessori che renderanno le vostre uscite in quota più belle e sicure. Garmin Inreach Mini Security first, dicono gli anglosassoni. La sicurezza, in montagna, è tutto e affidarsi al cellulare in caso di bisogno può non essere una buona idea a causa di una copertura ...